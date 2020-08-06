Роскосмос разрабатывает способ посадки космического корабля на астероид

https://static.news.ru/photo/80259f30-d843-11ea-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Предприятия Роскосмоса приступили к работе над методиками посадки космического корабля на астероид, рассказал гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин отметил, что такая технология может появиться уже к 2030 году. Основной сложностью при осуществлении такой посадки может стать необходимость каким-то образом зацепиться за астероид, передаёт РИА Новости.

Есть задача — научиться сажать аппарат на астероид, и не простой космический аппарат, а посадить космический корабль. Сложность в том, как зацепиться за астероид. Тем не менее, эта задача нашим инженерам понятна и в инициативном порядке предприятиями такая работа начинает вестись. Мы знаем, как это реализовать, — сказал глава Роскосмоса.

О каком именно астероиде может идти речь, не уточняется.

Как писал NEWS.ru ранее, в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) начались тренировки полётов для запуска корабля с одним профессиональным пилотом. В процессе испытаний необходимо решить ряд задач по управлению судном без бортинженеров — их места должны занять космические туристы.