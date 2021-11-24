Роскосмос рассказал, когда космонавты РФ начнут летать на кораблях Маска

Так называемые перекрёстные полёты россиян и американцев на МКС, когда отечественные космонавты отправятся на станцию на кораблях Crew Dragon, а астронавты США — на «Союзах», начнутся не раньше осени 2022 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв.

Если нам удастся согласовать все необходимые документы, перекрёстные полёты могут начаться не ранее осени 2022 года. Не исключено, что экипаж будет уточняться дальше, — сказал Крикалёв.

По словам представителя Роскосмоса, перекрёстные полёты требуют согласования с правительством, в настояще время корпорация именно этим и занимается.

Ранее сообщалось, что Роскосмосу и NASA удалось достичь договорённости о возобновлении перекрёстных полётов на Международную космическую станцию. Это необходимо для увеличения надёжности программы МКС. В последний раз подобный полёт прошёл в 2011 году, а в 2020-м стороны вновь вернулись к обсуждению этой возможности.