Роскосмос прокомментировал сообщение о выходе РФ из проекта МКС

https://static.news.ru/photo/c80959b6-a040-11eb-a891-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Рыжиков /roscosmos.ru

Модули Международной космической станции (МКС) выработали ресурс, станция закончит свою работу в конце 2024 года, поэтому перспективы международного сотрудничества подлежат определению в ходе переговоров. Об этом журналистам заявили в пресс-службе Роскосмоса.

У нас есть согласованный с партнёрами по МКС срок работы на станции — 2024 год. После этого срока решение будет приниматься исходя из технического состояния модулей станции, которые в основном выработали свой срок службы, а также наших планов по развёртыванию национальной орбитальной служебной станции нового поколения, — рассказали РИА Новости в пресс-службе корпорации.

Условия и формы взаимодействия России с западными партнёрами будут обсуждаться в рамках переговоров после того, как будут приняты решения по действующей орбитальной станции.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Россия выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) через четыре года — с 2025 года, после чего начнёт создавать новую национальную орбитальную станцию.

Как сообщал NEWS.ru, эксперты уверены, что единого решения на федеральном уровне о строительстве новой орбитальной станции до сих пор нет. И если МКС затопят в 2024-2025 годах, летать космонавтам будет некуда как минимум пять лет.