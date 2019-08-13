https://static.news.ru/photo/306ce174-bddc-11e9-8e69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Россия в прошлом году выполнила 20 космических пусков. Такая информация содержится в отчёте «Роскосмоса».

Однако эти данные противоречат предыдущим заявлениям генерального директора предприятия Дмитрия Рогозина, отмечает РИА Новости .

«В соответствии с планом запусков космических аппаратов (далее — КА), в 2018 году осуществлено 20 пусков РН [ракет-носителей] с КА, из которых один пуск аварийный», — цитирует информагентство текст документа и напоминает, что в конце декабря Рогозин, не вдаваясь в подробности, отчитался о 22 космических пусках.

В 2018 году Россия провела со своих космодромов пять пусков ракет «Союз-ФГ», четыре пуска «Союз-2.1а» и три «Союз-2.1б», по два пуска «Рокота» и «Протона-М», один старт «Союза-2.1в». Помимо того, с французского космодрома Куру проведено три пуска ракет «Союз-СТ».

На 2019 год Рогозин анонсировал 45 стартов.

Ранее News.ru писал, что «Роскосмос» обнародовал зарплаты сотрудников. Средний оклад работника государственной корпорации в 2018 году составлил 396 тысяч рублей в месяц.