Роскосмос перенёс пуск ракеты «Протон»

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» был перенесён на 6 дней и состоится 12 декабря, сообщили РИА Новости в Роскосмосе. Передвинуть дату старта было решено после выявления замечаний к разгонному блоку «Бриз-М». Ракета должна вывести в космос спутники связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» отложен на 12 декабря, — говорится в сообщении.

Изначально запуск тяжёлой ракеты «Протон» должен был состояться в ноябре, однако из-за технической проблемы в одном из аппаратов он был перенесён на декабрь.

Это будет уже второй пуск ракеты-носителя в этом году. Первый состоялся в июле, тогда «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур с многоцелевым лабораторным модулем для Международной космической станции «Наука». 17-й модуль стал одним из самых больших на всей МКС.

24 ноября Роскосмос запланировал запуск грузового корабля «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» на ракете-носителе «Союз-2.1б». Его планируется пристыковать к модулю «Наука» 26 ноября. Он должен стать последним модулем, который Россия введёт в состав своего сегмента МКС.