«Роскосмос об этом молчит»: космонавт назвал провальным запуск «Науки»

Запуск многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» не мог закончиться ничем хорошим, и нештатные ситуации, о которых молчал Роскосмос, это «очень страшно». Такое мнение в интервью радиостанции «Говорит Москва» высказал лётчик-космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.

Я как профессионал на 80-90% был уверен, что ничем хорошим это не закончится. Плюс это несанкционированное включение двигателей, которое всех перепугало. У американской стороны ракетоноситель полностью заправленный был, они должны были стартовать, и им пришлось отложить всё. Это ведь огромные затраты, — заявил Сураев.

По его словам, хоть глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин утверждает, что «у нас всё классно, мы молодцы, мы победили», источники в США информируют о внештатном включении двигателя. Но, как отмечает Сураев, Роскосмос об этом молчит, а на американском сегменте МКС вводится режим ЧС, потому что «Наука» «несанкционированно начинает танцы разворачивать».

Рогозин в интервью сообщал, что ничего страшного в этом нет. На самом деле это очень страшно, и американцы перепугались, и неизвестно какие последствия будут. Если мы облажались, ребят, ну вы признайтесь. Я считаю, это некрасиво, — добавил Сураев.

Космонавт считает, что единственный плюс МЛМ «Наука» в появлении дополнительной каюты. Ей может пользоваться третий член экипажа, который до этого «обычно кантовался в американской каюте». А когда прилетали астронавты из США, россиянину приходилось жить в неприспособленном месте.

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что интегрирование МЛМ «Наука» в состав российского сегмента Международной космической станции (МКС) завершено. Также он уверял об «очистке атмосферы» в новом блоке.

После неоднократных переносов из-за недоработок 29 июля МЛМ «Наука» пристыковался к МКС. После этого космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам Центра управления полётами (ЦУП) о внеплановом включении двигателей блока. Это произошло во время интеграции модуля в состав МКС, что привело к изменению положения станции на 45 градусов.