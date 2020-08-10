Роскосмос может начать украшать ракеты хохломой и гжелью

https://static.news.ru/photo/ac8a2d58-db17-11ea-a16c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/flickr.com

Российские ракеты и корабли, отправляющиеся к МКС, могут начать украшать хохломой и гжелью, заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в программе Юрия Костина «Личные связи».

По словам Рогозина, такие планы действительно есть у корпорации. Это могло бы стать примером того, как сохранять уникальные традиции России, пишет «KP.ru».

Я хочу создать рекламу, продвижение народного промысла. Почему не наносить часть узора на корабли или ракеты? Не рекламируя «Роскосмос», а рекламируя тех людей, которые сохраняют уникальные традиции. Вторая идея — сделать серию кораблей с изображением городов Золотого кольца, чтобы рекламировать внутренний туризм, — отметил глава корпорации.

Ранее NEWS.ru писал, что Рогозин рассказал, почему американцы в 60-х годах сумели осуществить несколько миссий на Луну, а сейчас на супервысоком технологическом уровне не могут это повторить.

По его словам, это вопрос «наличия компетенций», «их забывчивость в отношении этих компетенций и возможность их восстановить». Рогозин добавил, что и в России были утеряны многие компетенции, поэтому в 2021 году страна возобновит лунную программу.

Глава госкорпорации также отметил, что около 70% россиян и 54% американцев не верят, что астронавты NASA были на Луне, потому что США до сих пор не испытали новую сверхтяжёлую ракету SLS.