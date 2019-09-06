https://static.news.ru/photo/243740ae-d202-11e9-baf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.com

Роскосмос испытает модернизированный разгонный блок «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М» в 2020 году с космодрома Восточный, сообщается на сайте госзакупок.

В материалах говорится, что госкорпорация создаст «Фрегат» до 30 ноября 2020 года. На работы планируется потратить 672 миллиона рублей.

В настоящее время проведено 78 полётов блока «Фрегат» на ракетах-носителях «Союз» и «Зенит» с космодромов Плесецк, Восточный, Байконур и Куру.

Как ранее писал News.ru, Роскосмос передаст тяжёлую ракету-носитель «Ангару» на космодром Плесецк для последующего запуска в ноябре 2019 года.