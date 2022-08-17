Роскосмос: досрочно завершен выход Артемьева и Матвеева в открытый космос Роскосмос решил досрочно завершить выход Артемьева и Матвеева в открытый космос

Фото: Роскосмос

Российским руководством полетом Международной космической станции принято решение о досрочном завершении выхода в космос участников 67-й длительной экспедиции на МКС Олега Артемьева и Дениса Матвеева. Отмечается, что у Артемьева появились проблемы со скафандром, трансляция выхода велась на сайте Роскосмоса. Здоровью обоих космонавтов ничего не угрожает.

Указание от руководства, мы идем в сторону шлюзового отсека, заводим укладки и делаем ЗВЛ (закрытие выходного люка. — NEWS.ru), — передал космонавтам специалист Центра управления полетами.

В пресс-службе госкорпорации уточнили, что у Артемьева возникли проблемы с аккумулятором, поэтому ему пришлось подключиться к электропитанию станции. Работы за бортом станции по плану должны были продлиться 6 часов 44 минуты.

Заместитель постоянного представителя России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов ранее заявил, что США могут использовать конфликт на Украине для реализации планов по размещению оружия в космосе. По его словам, Вашингтон и союзники по НАТО в настоящее время продвигают концепцию использования космоса для ведения боевых действий. Дипломат отметил, что прямой увязки с украинской ситуацией нет, однако США могут использовать ее в качестве дополнительного аргумента в пользу размещения вооружений в космосе.