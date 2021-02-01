Рогозин выступил против милитаризации Луны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что милитаризация луны и исследований на ней являются неприемлемыми. Так он прокомментировал материал The Wall Street Journal о совместных проектах NASA и Пентагона по защите будущих американских объектов на Луне.
Милитаризация Луны и лунных исследований недопустима, — написал Рогозин на своей странице в Twitter.
Американское издание The Wall Street Journal ранее опубликовало материал, в котором говорится о том, что Пентагон и NASA наращивают сотрудничество в гражданских и военных сферах. Кроме того, минобороны США, по данным издания, будет защищать американские коммерческие проекты по добыче на Луне воды и других полезных ископаемых.