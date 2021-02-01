Рогозин выступил против милитаризации Луны

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Возможным защитником будущих баз NASA на Луне может стать Министерство обороны США. В настоящее время ведомства наращивают сотрудничество в гражданских и военных сферах.

Защита Пентагона будет распространяться на американские коммерческие проекты по добыче на Луне воды и других полезных ископаемых. Кроме того, в совместных планах ведомств — исследования областей вокруг спутника Земли и...