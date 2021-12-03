Рогозин разместил фото «двусторонней» версии ракеты «Союз»

В Telegram-канале главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина появилась фотография «двусторонней» ракеты-носителя «Союз». Снимок был сделан на стартовом столе космодрома Куру во французской Гвиане. На нём запечатлена российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» со спутниками Galileo, отражающаяся на влажной поверхности пусковой площадки.

Самарские ракетчики создали двустороннюю ракету — специально для запуска с другой стороны Земли, — пошутил Рогозин в подписи к фото.

rogozin_do/t.me

В воскресенье, 5 декабря, эта ракета-носитель успешно стартовала с космодрома Куру, выведя на орбиту спутники.

Ранее Рогозин сообщил, что новые технические средства для пилотируемой космонавтики будут разработаны в России на рубеже 2026–2027 годов. Они будут определены в рамках проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Глава Роскосмоса ранее сообщил, что межпланетная станция «Луна-25» не стартует к Луне в этом году. Запуск перенесён на июль 2022 года. Миссия к спутнику Земли отправится с космодрома Восточный.