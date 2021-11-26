Рогозин назвал сроки разработки новых технических средств для космонавтики

Новые технические средства для пилотируемой космонавтики будут разработаны в России на рубеже 2026–2027 годов. Они будут определены в рамках проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС). В ближайшее время в Роскосмосе приступят к этой работе, сообщил в Telegram-канале гендиректор ведомства Дмитрий Рогозин.

Мы большие надежды связываем с разработкой новых технических средств, которые должны у нас появиться на рубеже 2026–2027 годов. Я надеюсь, мы в ближайшее время приступим к этой работе, — заявил Рогозин в новом выпуске программы «Линия генерального».

По словам главы Роскосмоса, эскизное проектирование по созданию РОСС будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит.

Рогозин добавил, что продолжится эксплуатация существующих эффективных технические средств, таких как корабли «Прогресс», «Союз МС», конструкции модулей МКС.

Ранее в Роскосмосе заявили, что межпланетная станция «Луна-25» не стартует к Луне в этом году, запуск перенесён на июль 2022-го. Миссия к спутнику Земли отправится с космодрома Восточный.