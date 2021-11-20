Рогозин: запуск межпланетной станции «Луна-25» перенесли на 2022 год

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что межпланетная станция «Луна-25» не стартует к Луне в этом году, запуск перенесён на июль 2022 года. Миссия к спутнику Земли отправится с космодрома Восточный, отметил он в эфире «Соловьёв Live».

В июле запуск «Луны-25». Впервые за 46 лет мы возобновляем лунную программу и мы летим туда, куда никогда не летал Советский Союз, это южный полюс Луны, — подчеркнул Рогозин.

Последний раз к Луне отечественный аппарат «Луна-24» был отправлен Советским Союзом в 1976 году. Задачей «Луны-25» называется отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района полюса Луны.

Ранее стало известно, что Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина опубликовал видеоролик, в котором показана подготовка российских космонавтов к высадке на Луну. Она проходит на специальном тренажёре «Выход-2» в рамках эксперимента «Созвездие».

На кадрах показано, как космонавт Александр Мисуркин отрабатывает выход на поверхность естественного спутника Земли из посадочного модуля.