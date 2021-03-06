Рогозин рассказал о планах Роскосмоса возобновить лунную программу

https://static.news.ru/photo/a609a886-7e8d-11eb-b2ac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году Роскосмос планирует возобновление лунной программы, около 10 запусков британских спутников связи OneWeb на ракетах «Союз» и запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука». Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

2021-й — запуск МЛМ (многофункционального лабораторного модуля «Наука») и Узлового модуля к МКС, запуск «Луны-25» с европейским Пилот-Д, пуск 2 РН (ракет-носителей) «Ангара», пуск «Союза» с космическими туристами, около 10 пусков OneWeb каждый с 36 КА, — цитирует ТАСС Рогозина.

Он добавил, что это, не считая федеральных и других коммерческих пусков, а также пусков по пилотируемой программе. Глава госкорпорации рассказал также о планах на ближайшие годы.

В 2022 году ожидается запуск российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» и завершение строительства Национального космического центра, где будут работать 20 тысяч инженеров. В 2023 году, по словам Рогозина, стартуют лётные испытания «Ангары» со стартовой площадки на космодроме Восточный, ракеты-носителя «Союз-5», нового пилотируемого корабля «Орёл». В 2024 году состоится запуск НЭМ (научно-энергетического модуля) к МКС, запуск «Орла» со стыковкой с МКС, начало горячих испытаний новых метановых двигателей в КБХА и запуск орбитальной «Луны-26».

Дальнейшие исследования Луны продолжатся при помощи тяжёлого посадочного исследовательского аппарата «Луна-27», который может произойти уже в 2025 году. А в 2028 году Роскосмос планирует отправить в облёт Луны космонавтов.

Как писал NEWS.ru, 13 января совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал отложить работу над ракетами сверхтяжёлого класса, предназначенных для полётов к Луне. Это произошло после доклада главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Согласно решению, предлагается использовать для полётов к спутнику Земли ракеты семейства «Ангара», а не сверхтяжёлую ракету «Енисей». В документе отмечается, что совет рекомендует генконструкторам госкорпорации создать и утвердить в первом полугодии 2021 года отдельную «лунную» подпрограмму госпрограммы «Космическая деятельность России».