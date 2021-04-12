Рогозин рассказал, как «подлые санкции» США сорвали ряд контрактов

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в разговоре с журналистами, как из-за «подлых санкций» США государственная корпорация лишилась ряда контрактов на запуски иностранных спутников. Беседа состоялась в понедельник, 12 апреля.

Известно, что несколько лет назад в Пентагоне запретили использовать космическую технику РФ после 31 декабря 2022 года для запуска спутников, которые запланированы для оказания в будущем услуг военным США.

Также США ввели санкции в отношении ракетно-космического центра «Прогресс» и головного научного центра госкорпорации ЦНИИмаш. В состав последнего входит Центр управления полётами. Указанные ограничительные меры были введены в 2020 году.

Я знаю несколько подобных ситуаций, когда заказчики хотели бы лететь именно на наших ракетах, но из-за американских подлых санкций были вынуждены отказаться. Это в случае, если в космическом аппарате есть комплектующие made in USA, — цитирует Рогозина РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, гендиректор Роскосмоса заявил, что Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли. Сейчас страна не только смотрит в прошлое, но и нацелена на будущее.