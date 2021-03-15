Рогозин прокомментировал статью WP о соглашении России и Китая по Луне

https://static.news.ru/photo/0f90f844-85ce-11eb-a2d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отрицает, что соглашение между Россией и Китаем по Международной научной станции на Луне направлено против Запада.

Таким образом он прокомментировал статью в The Washington Post, которой утверждалось, что соглашение является шагом к альянсу Китая, России и Ирана против США. При этом, по мнению издания, ни у Москвы, ни у Пекина нет возможности построить объект на Луне в ближайшее время.

Это не так. Планы России и Китая по Луне открыты для широкого международного участия. Речь идёт не о противостоянии, а о сотрудничестве в исследовании Луны, — написал он в своём Twitter.

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Как писал NEWS.ru, 13 января совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал отложить работу над ракетами сверхтяжёлого класса, предназначенными для полётов к Луне. Это произошло после доклада главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Согласно решению, предлагается использовать для полётов к спутнику Земли ракеты семейства «Ангара», а не сверхтяжёлую ракету «Енисей». В документе отмечается, что совет рекомендует генконструкторам госкорпорации создать и утвердить в первом полугодии 2021 года отдельную «лунную» подпрограмму госпрограммы «Космическая деятельность России».