Рогозин назвал неинтересным участие России в американском лунном проекте

https://static.news.ru/photo/0cbaf146-5ef6-11eb-9ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: nasa.gov

России неинтересно участие в американском проекте по созданию окололунной орбитальной станции Gateway. Главная претензия заключается в том, что не было обеспечено равноправие всех его участников, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, «у России есть своя программа исследований Луны». Он отметил, что корпорация ведёт консультации со всеми международными партнёрами по созданию лунной научной базы, и прежде всего — с Китаем.

То, что сейчас пытается сделать NASA по Луне, — это американский проект с ограниченным участием внешних партнёров. Нам это неинтересно, — написал Рогозин в Telegram.

Он отметил, что Россия уже сделала США предложение об адаптации одного из шлюзовых модулей станции Gateway под возможную стыковку пилотируемого корабля «Орёл». Глава Роскосмоса выразил надежду на то, что «исходя из здравого смысла» это предложение будет поддержано.

Соглашение между NASA и Роскосмосом о совместном строительстве станции Gateway на орбите спутника Земли было заключено в 2017 году. Однако в 2020-м Рогозин заявил, что Россия не будет принимать крупномасштабного участия в американском проекте, так как в нынешнем виде он необходим в основном для решения задач американской стороны.

Ранее NEWS.ru писал, что после неоднократных жалоб на недостаточную роль в проекте российские представители были исключены из экспертной группы по вопросам создания окололунной станции Gateway.