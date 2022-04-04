Рогозин допустил сотрудничество с КНР по китайской космической станции

Россия и КНР в состоянии обсуждать совместное производство модулей для китайской орбитальной станции «Тяньгун». Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью китайскому телеканалу CGTN. Руководитель госкорпорации добавил, что и в пилотируемой космонавтике страны могут тесно сотрудничать.

Что касается космической станции Китая, мы сегодня можем разговаривать и о создании каких-то совместных модулей. Чтобы дружить в космосе, надо, прежде всего, дружить на земле, а Россия и Китай дружат на земле, — заключил Рогозин.

Накануне Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация отказалась от сотрудничества со странами, поставляющими Киеву оружие и оказывающими Украине политическую поддержку. Он добавил, что Роскосмос отказался от совместной работы с Западом по «морально-этическим причинам». Соответствующая запись появилась на официальном Telegram-канале главы компании.

Глава Роскосмоса также сообщил, что отечественная ракетно-космическая отрасль в настоящее время может подготовить человека к полёту на Луну и планеты Солнечной системы. По совам Рогозина, технологии для обеспечения долгосрочных экспедиций уже есть.