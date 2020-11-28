Рогозин рассказал о переносе запуска тяжёлой ракеты-носителя «Ангара»

https://static.news.ru/photo/a9a82a7a-316d-11eb-9a00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Тяжёлая ракета-носитель «Ангара-А5» полностью готова, запуск состоится в декабре с космодрома Плесецк. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Да, декабрь. РН (ракета-носитель. — NEWS.ru) готова, — написал Рогозин на своей странице в Twitter, отвечая на вопрос о сроках запуска.

Запуск ракеты-носителя «Ангара-А5» изначально планировался 28 ноября. Для «Ангары» это будет уже второй старт в рамках лётных испытаний. Первый состоялся в 2014 году. Всего в течение испытаний будет произведено шесть запусков.

Во время реализации второй части программы «Ангара» должна будет вывести на геостационарную орбиту максимальную полезную нагрузку массой 2,4 тонны. Данной информацией ранее делился конструктор комплекса Дмитрий Петров.

Первый вывоз носителя необходим для тестовой заправки. Потом «Ангару» с уже слитым топливом транспортируют для заправки разгонного блока, а после этого вернут на стартовый комплекс, чтобы начать готовить ракету к пуску.

Как сообщал NEWS.ru, госкорпорация «Роскосмос» провела огневые стендовые испытания второй ступени ракеты-носителя лёгкого класса «Ангара-1.2».