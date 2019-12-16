Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что практические работы по реализации проекта глобальной связи «Сфера» планируется начать в 2020 году.
Рогозин, выступая на пресс-конференции на космодроме Восточный, отметил, что в 2019 году были заложены основы для перехода к новой орбитальной группировке «Сфера». В 2020 году Роскосмос собирается начать финансирование «по формированию самого облика этой глобальной орбитальной группировки»,
Стоимость первых пяти спутников, участвующих в проекте, составит 14,871 млрд рублей. Согласно прозвучавшему в 2018 году заявлению президента РФ Владимира Путина, «Сфера» предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников, которые обеспечат Интернет и телефонную связь в России и других странах. Проект конкурирует с аналогичными начинаниями компаний OneWeb и SpaceX.
Ранее NEWS.ru сообщал о планах Роскосмоса опробовать в 2020 году двухчасовую схему полётов к МКС.
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