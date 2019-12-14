https://static.news.ru/photo/a673055e-b23f-11e9-89ac-fa163e074e61_660.jpgФото: World History Archive/Global Look Press
Двухчасовая схема полёта к Международной космической станции будет отработана Роскосмосом в 2020 году.
До МКС за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полёта космических кораблей к станции, — сообщили в госкорпорации.
Ранее NEWS.ru писал, что испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который будет применяться на ракетах тяжёлого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В», перенесены на 2020–2021 годы.