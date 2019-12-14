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Первую партию британских спутников связи OneWeb отправили из США на космодром Байконур для запуска на ракете-носителе «Союз» в январе. Ранее эти спутники спецслужбы РФ назвали угрозой нацбезопасности.

Как сообщает OneWeb в Twitter, спутники отправили самолётом Ан-124-100 с завода во Флориде. Для запуска 34 аппаратов используют ракету «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М». Как писал NEWS.ru, ранее компания OneWeb...