Фото: World History Archive/Global Look Press

Двухчасовая схема полёта к Международной космической станции будет отработана Роскосмосом в 2020 году.

До МКС за два часа! Будет протестирована одновитковая схема полёта космических кораблей к станции, — сообщили в госкорпорации.

Ранее NEWS.ru писал, что испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который будет применяться на ракетах тяжёлого класса «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В», перенесены на 2020–2021 годы.

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