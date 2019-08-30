Видео обращения размещено на странице андроида. В нём «Фёдор» говорит, что после начала учебного года у каждого есть шанс «проявить себя», а также найти друзей и единомышленников, «своим талантом открыть для себя новые горизонты» для дальнейшего профессионального пути.
Интерес к науке, поясняет робот, проявляется благодаря «самоотверженному труду учителей и педагогов». И всё это идёт на благо ракетно-космической отрасли.
Ранее News.ru сообщал, что пользователи Интернета с иронией восприняли «отчёт» о работе на Международной космической станции (МКС) робота «Фёдора», которого космонавтам едва удалось подключить к питанию. Юзеры засыпали андроида вопросами и советами.