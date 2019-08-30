https://static.news.ru/photo/b58e2786-cc2e-11e9-8d8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: twitter.com/FEDOR37516789

Робот «Фёдор», который сейчас находится на МКС, поздравил школьников с 1 сентября. Он отметил, что знания позволяют покорить космос.

От имени российских членов экипажа поздравляю вас с Днем знаний. Образование — это трамплин, с помощью которого можно достичь любой цели, даже покорить космос, — сообщается в Twitter робота.

Дорогие друзья! Примите мои поздравления с Днём знаний! Без знаний жизнь на Земле будет без роботов pic.twitter.com/IBvcvPPnY2 — FEDOR (@FEDOR37516789) 31 августа 2019 г.

Видео обращения размещено на странице андроида. В нём «Фёдор» говорит, что после начала учебного года у каждого есть шанс «проявить себя», а также найти друзей и единомышленников, «своим талантом открыть для себя новые горизонты» для дальнейшего профессионального пути.

Интерес к науке, поясняет робот, проявляется благодаря «самоотверженному труду учителей и педагогов». И всё это идёт на благо ракетно-космической отрасли.

Ранее News.ru сообщал, что пользователи Интернета с иронией восприняли «отчёт» о работе на Международной космической станции (МКС) робота «Фёдора», которого космонавтам едва удалось подключить к питанию. Юзеры засыпали андроида вопросами и советами.