https://static.news.ru/photo/6b871a96-c37b-11e9-ba78-fa163e074e61_660.jpg Фото: skybotf850/instagram.com

У человекоподобного робота «Фёдора» появилась своя страница в Instagram. На ней уже есть несколько публикаций.

В них Фёдор рассказывает о своём предназначении, показывает процесс подготовки к полету на МКС и цитирует Маяковского.

Ранее News.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео о подготовке робота «Фёдора» к полёту в космос на МКС. Ролик сопровождается песней авторства самого Рогозина. В Twitter-аккаунте робота есть ответ на этот видеоролик, где опубликована надпись «Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!».