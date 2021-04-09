РКН потребовал от Facebook снять блокировку эфира, посвящённого Гагарину

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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) направила руководству компании Facebook Inc требование снять все ограничения с трансляции эфира, посвящённого 60-летию полёта в космос Юрия Гагарина.

В ведомстве также потребовали объяснить причину блокировки.

Инцидент произошёл 9 апреля, когда телеканал Russia Today проводил прямой эфир совместно с космонавтами Андреем Борисенко, Сергеем Рязанским и Анной Кикиной. Трансляция осуществлялась на официальном аккаунте RT в социальной сети Facebook, но была заблокирована за нарушение авторских прав, рассказали в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве такие действия американской интернет-компании расценили как очередное нарушение ключевых принципов свободного распространения информации и акт цензуры. По мнению регулятора, действия соцсети стали преднамеренным ограничением доступа «к материалам о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полёт человека в космос», говорится на сайте РКН.

Как писал NEWS.ru, 9 апреля с Байконура был произведён старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с российским пилотируемым кораблём «Союз МС-18». На обшивку корабля нанесена надпись «Ю. А. Гагарин» в честь предстоящего 60-летия первого полёта человека в космос.