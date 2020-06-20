Редкое затмение Солнца увидят жители ряда регионов России

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Жители некоторых регионов России 21 июня смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

В 2020 году астрономическое явление приходится на день летнего солнцестояния. Ещё раз в нынешнем столетии эти события совпадут лишь в 2039 году.

Затмение можно будет увидеть в 09:40 по московскому времени на территории Азии, Африки и акватории Тихого океана. При подходящих погодных условиях местные жители в течение 38 секунд смогут наблюдать в небе огненное кольцо.

В Гималаях и вблизи границы Индии, Непала и Китая перед началом кольцеобразной фазы и после её окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, — говорится в сообщении на сайте планетария.

В России будут видны только частные фазы затмения. Редкое астрономическое явления смогут заметить жители Алтайского края, Республики Тыва, юга Дагестана.

Ранее NEWS.ru писал, что в июле 2018 года россияне могли наблюдать одно из редчайших астрономических явлений — самое продолжительное лунное затмение в 21 веке сопровождалось великим противостоянием Марса. Своими фотографиями и впечатлениями жители страны также активно делились в социальных сетях.