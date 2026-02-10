Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту Роскосмос сообщил о переносе запуска Crew Dragon с Федяевым на борту

Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым перенесен на 13 февраля, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Перенос связан с неблагоприятными погодными условиями.

По информации НАСА, запуск корабля Crew Dragon с Андреем Федяевым к МКС перенесен на 13 февраля из-за погодных условий, — говорится в сообщении.

Ранее в Роскосмосе заявили, что Федяев признан готовым к предстоящему полету на Международную космическую станцию. Он находится на территории Соединенных Штатов. Комиссия, которая проводила оценку его готовности, включала в себя представителей различных организаций. В ее состав вошли специалисты из Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, ракетно-космической корпорации «Энергия», Центра Хруничева, а также из Института медико-биологических проблем и других профильных учреждений.

До этого в НАСА заявили, что сотрудничество России и США по МКС проходит бесперебойно. Сейчас на станции находятся три астронавта. Экипаж миссии Crew-11 вернулся раньше из-за болезни одного из астронавтов. Участники миссии Crew-12 должны прибыть на МКС в середине февраля.