Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 17:49

Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту

Роскосмос сообщил о переносе запуска Crew Dragon с Федяевым на борту

Андрей Федяев Андрей Федяев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Андреем Федяевым перенесен на 13 февраля, сообщила пресс-служба Роскосмоса. Перенос связан с неблагоприятными погодными условиями.

По информации НАСА, запуск корабля Crew Dragon с Андреем Федяевым к МКС перенесен на 13 февраля из-за погодных условий, — говорится в сообщении.

Ранее в Роскосмосе заявили, что Федяев признан готовым к предстоящему полету на Международную космическую станцию. Он находится на территории Соединенных Штатов. Комиссия, которая проводила оценку его готовности, включала в себя представителей различных организаций. В ее состав вошли специалисты из Роскосмоса, Центра подготовки космонавтов, ракетно-космической корпорации «Энергия», Центра Хруничева, а также из Института медико-биологических проблем и других профильных учреждений.

До этого в НАСА заявили, что сотрудничество России и США по МКС проходит бесперебойно. Сейчас на станции находятся три астронавта. Экипаж миссии Crew-11 вернулся раньше из-за болезни одного из астронавтов. Участники миссии Crew-12 должны прибыть на МКС в середине февраля.

Роскосмос
Crew Dragon
космонавты
МКС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обнародованы данные радиационных показателей вокруг Запорожской АЭС
Обстрел Запорожья 10 февраля: ВСУ убили священника, что с Запорожской АЭС
Россияне нашли фрагмент БПЛА после громкого взрыва в небе
Анджелина Джоли попала на камеру в откровенном наряде
Юрченко пояснил обстоятельства покупки акций ВТБ на 30 млрд рублей
Жительницу Татарстана наказали за двойное убийство проституток
Готовившему подрыв регионального правительства вынесли приговор
Российский шорт-трекист заявил о единстве сборной на Олимпиаде-2026
Сочи угрожают вражеские дроны
Соединявший две улицы пешеходный мост обрушился в российском регионе
Как россиян обманывают с поверкой счетчиков: составлен список уловок
Команда Слуцкого лишилась путевки в плей-офф ЛЧ Азии
«Посмотреть на упавшего»: критик объяснила интерес к спектаклю с Ефремовым
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
«Аэрофлот» стал лидером по перевозке иностранных туристов в Санья
Мастера маникюра устроили драку в салоне красоты и оказались в суде
Раскрыта причина переноса старта Crew Dragon к МКС с Федяевым на борту
Посол озвучил позицию РФ по восстановлению экономических связей с Молдавией
Экс-советник Путина оценил работу Роскомнадзора
Юрист раскрыл главные схемы обмана с заменой и поверкой счетчиков воды
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.