Ракету Vega с 53 малыми спутниками запустят 1 сентября

https://static.news.ru/photo/28fba962-df90-11ea-853a-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA/via Globallookpress.com

Запуск ракеты-носителя Vega с 53 микро- и наноспутниками на борту с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесён с 17 августа на 1 сентября, сообщил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.

По его словам, это очень важный запуск, так как он должен подтвердить концепцию отправки на орбиту малых космических аппаратов (SSMS), передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что 53 коммерческих микроспутника массой до полутора центнеров принадлежат 21 заказчику из 13 стран и предназначены для зондирования Земля, телекоммуникации, различных научных исследований и тестирования технологий, они должны отделиться от ракеты спустя 1 час 44 минуты после её запуска. Первоначальной датой запуска ракеты было 18 июня, однако тогда он не состоялся из-за сильного ветра, затем его отложили повторно.

Vega — лёгкая одноразовая ракета-носитель, названная в честь второй ярчайшей звезды северного полушария. Это совместная разработка Европейского и Итальянского космических агентств. Гвианский космический центр — европейский космодром около города Куру во Французской Гвиане. Его особенность — в расположении около экватора, что обеспечивает преимущество на 15% по полезной нагрузке по сравнению с запусками в восточном направлении с американского космодрома на мысе Канаверал и на 40% — при пусках с космодрома Байконур.