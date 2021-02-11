Ракета «Союз-2.1а» установлена на стартовый стол Байконура

https://static.news.ru/photo/3994ffbe-6cf6-11eb-8a63-96000091f725_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Ракету-носитель «Союз-2.1а» установили на стартовый стол космодрома Байконур перед запуском, который планируется провести 15 февраля.

В соответствии с решением государственной комиссии 12 февраля 2020 года ракета космического назначения была вывезена на стартовый комплекс площадки № 31, — сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Согласно данным госкорпорации, в настоящее время специалисты работают по графику первого стартового дня. Пуск намечен на 07:45 мск. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-16», который состыкуется с Международной космической станцией 17 февраля в 09:19 мск. Корабль доставит на МКС запасы топлива, воды и газов, средства жизнеобеспечения и укладки для проведения экспериментов.

В общей сложности «Прогресс» доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота. Кроме того, космонавты получат 1 400 кг различного оборудования и материалов, одежду, питание и свежие продукты.

Ранее NEWS.ru писал, что на МКС 20 февраля будет отправлен суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами компании Hewlett-Packard и инженерами NASA. Вычислительную машину доставит в космос космический корабль NG-15.