Ракета с военным спутником стартовала с Плесецка

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она доставит на орбиту спутник Минобороны.
Пуск ракеты был осуществлён в 10:31 мск с площадки № 43. Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Полёт контролируется автоматизированным комплексом управления. Кроме того, ракета взята на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС России,
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» стал третьим с Плесецка в 2020 году.
Ранее NEWS.ru писал, что ВКС РФ планируют вывести на орбиту четвёртый аппарат Единой космической системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Запуск таких спутников начался в 2015 году.
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