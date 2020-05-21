Ракета с военным спутником стартовала с Плесецка

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она доставит на орбиту спутник Минобороны.

Пуск ракеты был осуществлён в 10:31 мск с площадки № 43. Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Полёт контролируется автоматизированным комплексом управления. Кроме того, ракета взята на сопровождение наземными средствами Космических войск ВКС России, сообщает ТАСС.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» стал третьим с Плесецка в 2020 году.

Ранее NEWS.ru писал, что ВКС РФ планируют вывести на орбиту четвёртый аппарат Единой космической системы «Тундра», предназначенный для обнаружения пусков межконтинентальных баллистических ракет. Запуск таких спутников начался в 2015 году.