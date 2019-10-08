https://static.news.ru/photo/b22cf48a-e9a9-11e9-b044-fa163e074e61_660.jpg Ник Хейг Фото: NASA Astronaut Nick Hague/facebook.com

Президент России Владимир Путин отметил мужество и профессионализм американского астронавта Ника Хейга, проявленные во время полёта, который сорвался из-за аварийной ракеты «Союз-ФГ». Американец представлен к ордену Мужества.

Согласно указу главы государства, награда вручена астронавту за исполнение служебного долга в условиях, сопряжённых с повышенным риском для жизни при возникновении нештатной ситуации.

Хейг стартовал к Международной космической станции вместе с россиянином Алексеем Овчининым. Однако корабль, запущенный 11 октября 2018 года, не смог выйти на орбиту из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» на третьей минуте полёта. Хейг и Овчинин смогли подняться на высоту 80 км, после чего благополучно приземлились в 400 км от места старта, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что спускаемый аппарат «Союз МС-12» был доставлен транспортным самолётом Ан-12 на территорию Москвы из казахстанского Жезказгана. Данная информация стала известна из сообщения представителей Центрального военного округа.