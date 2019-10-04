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Спутник микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10 был запущен с космодрома Тайюань на севере Китая. Он способен предоставлять снимки с разрешением менее одного метра.

Как сообщила газета China Daily, на орбиту спутник вывела ракета-носитель Long March 4C. Его будут использовать в геодезии, городском планировании, проектировании дорожной сети, оценке урожайности и при мониторинге последствий стихийных...