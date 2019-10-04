«Союз МС-12» «Союз МС-12» Фото: NASA HQ PHOTO/flickr.com

Спускаемый аппарат «Союз МС-12» был доставлен транспортным самолётом Ан-12 на территорию Москвы из казахстанского Жезказгана. Данная информация стала известна из сообщения представителей Центрального военного округа.

«Союз МС-12» привезли в российскую столицу с прохождением таможенного контроля в Челябинской области и дозаправкой.

В столице капсула поступит в распоряжение специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» и Роскосмоса, — передаёт сообщение ЦВО РИА Новости.

Как ранее писал News.ru, спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) 3 октября совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и представитель Объединённых Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. На МКС продолжат работу российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях