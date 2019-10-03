https://static.news.ru/photo/f7f4a316-e5d3-11e9-ace6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Овчинин Фото: Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-12» с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган.

Все три члена экипажа корабля «Союз МС-12» успешно эвакуированы, — цитирует ТАСС сообщение Центра управления полётами.

На Землю вернулись космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавт NASA Ник Хейг и представитель Объединённых Арабских Эмиратов Хазаа аль-Мансури. На МКС продолжат работу российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано.

Как писал News.ru, космонавт Алексей Овчинин и астронавты Ник Хейг и Кристина Кук на пилотируемом корабле «Союз МС-12» пристыковались к МКС 15 марта. Там их встретили американка Энн Макклейн, россиянин Олег Кононенко, а также канадец Давид Сен-Жак. За время нахождения на МКС космонавты встретились и поработали не только с экипажами двух других кораблей. Вместе с ними некоторое время находился антропоморфный робот «Фёдор», который уже вернулся на Землю и в космос, как выяснилось, больше не полетит.