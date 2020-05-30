Пушков: корабли Илона Маска повезут землян на Марс только в один конец

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Генеральный директор SpaceX Илон Маск сообщил, что, несмотря на неудачи при запусках прототипов Starship, компания учится на каждом тесте и это помогает ей двигаться вперёд.

По данным американского портала space.com, первый прототип корабля Starship Mk1 взорвался из-за давления, следующий корабль Starship SN был потерян в ходе аналогичных испытаний в феврале 2020 года. Отмечается, что Starship...