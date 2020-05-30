Пушков: корабли Илона Маска повезут землян на Марс только в один конец

https://static.news.ru/photo/12f6ef1c-a239-11ea-baf9-fa163e074e61_660.jpgАлексей ПушковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил перспективу полёта жителей Земли на Марс на кораблях компании SpaceX Илона Маска, после неудачного испытания Starship SN4.
Примерно эта же судьба, полагаю, ждёт корабли Илона Маска, которые под фанфары повезут первых землян на Марс. В один конец, обратите внимание, — привели слова российского сенатора в Федеральном агентстве новостей.
Алексей Пушков отметил, что, возможно, кораблю удастся взлететь, однако на Марс он привезёт либо уже мёртвых пассажиров, либо потерявших рассудок из-за длительного путешествия.
Как писал NEWS.ru ранее, Илон Маск сообщил, что, несмотря на неудачи при запусках прототипов Starship, компания учится на каждом тесте и это помогает ей двигаться вперёд. Американские СМИ сообщили, что прототип корабля Starship SN4 взорвался на пятом испытании. Предыдущие испытания были пройдены прототипом успешно.