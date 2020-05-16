В NASA сочли Gateway возможностью для РФ вступить в лунное соглашение

https://static.news.ru/photo/559d1584-9754-11ea-8e5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nasa.com/Public Domain/wikimedia.org

Участие России в создании вместе с США окололунной станции Gateway может стать первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной «Соглашений Артемиды» по освоению Луны. Об этом заявил и. о. замдиректора NASA по международным связям Майкл Голд.

Сотрудничество может строиться вокруг проекта Gateway. Это может быть первым шагом к заключению «Соглашений Артемиды», потому что Россия уже выразила интерес в участии в программе Gateway, — цитирует ТАСС Голда.

Он также выразил уверенность, что в соглашениях нет «ничего такого», против чего могла бы возразить российская сторона.

Окололунная станция Gateway должна стать пересадочным пунктом для миссий на Луну и в дальний космос. NASA направила в Роскосмос меморандум с проектом станции и изложением перспектив для взаимодействия. Замгендиректора Роскосмоса Сергей Савельев ранее сообщил о готовности к этому сотрудничеству.

Как писал NEWS.ru, NASA разработало основные принципы, на которых будет строиться международное соглашение об освоении Луны. К нему США планируют подключить ряд государств-партнёров. Среди пунктов «Соглашений Артемиды» присутствует идея создания зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство» при добыче ресурсов на Луне. Добытчики ресурсов на Луне получат право стать их собственниками. Предложение подписать соглашение может быть сделано ряду стран Евросоюза, ОАЭ, Канаде и Японии.