Компания SpaceX забрала упавшую в Вашингтоне часть ракеты

Ранее стало известно, что фрагмент одной из ступеней ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферме в штате Вашингтон. По имеющимся данным, инцидент произошёл ещё на прошлой неделе. По словам фермера, не желающего, чтобы его имя упоминалось в прессе, упавшая деталь оставила в земле вмятину глубиной около 4 дюймов (более 10 сантиметров). Мужчина сделал находку в минувшие выходные, после чего сразу обратился в полицию.

SpaceX recovered a Composite-Overwrapped Pressure Vessel from last week’s Falcon 9 re-entry. It was found on private property in southwest Grant County this week. Media and treasure hunters: we are not disclosing specifics. The property owner simply wants to be left alone. pic.twitter.com/dEIQAotItY