Появилось видео старта ракеты «Союз-2.1а» с Байконура

Фото: ван Тимошенко/roscosmos/vk.com

Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» стартовала с космодрома Байконур

Ракета «Союз-2.1а» с грузовиком «Прогресс МС-22» стартовала с космодрома Байконур. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса. Ракета должна вывести грузовик на околоземную орбиту, после чего он начнет самостоятельный полет к Международной космической станции.

Планируется, что полет «Прогресса МС-22» продлится 50 часов 31 минуту, он должен сделать 34 витка вокруг Земли и пристыковаться к МКС в 11:47 мск 11 февраля. Всего в космосе он пробудет полгода.

Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонны грузов, в том числе 1354 килограмма сухих грузов для экипажа и систем станции, 720 килограммов топлива, 420 литров питьевой воды, 40 килограммов азота, а также оборудование для космических исследований.

Пуск ракеты, на которую нанесено изображение монумента «Родина-мать зовет!», приурочен к 80-летию победы в Сталинградской битве.

Ранее стало известно, что на орбиту выведен гидрометеорологический спутник «Электро-Л» № 4. Ракета-носитель «Протон-М» со спутником стартовала 5 февраля в 12:12 мск с космодрома Байконур.