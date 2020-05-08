Посадочный модуль китайского космического корабля успешно приземлился

https://static.news.ru/photo/ee5ebd32-90ff-11ea-b575-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhao Yingquan/Xinhua/Global Look Press

В автономном районе КНР Внутренняя Монголия успешно приземлился посадочный модуль пилотируемого китайского космического корабля.

Запуск корабля нового типа состоялся 5 мая при помощи ракеты-носителя Long March-5B с китайского космодрома Вэньчан.

Китайский корабль был разработан для доставки космонавтов на перспективную орбитальную станцию. Предполагается, что он сможет перевозить до шести космонавтов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Она вывела на орбиту корабль «Прогресс МС-14» с грузом для Международной космической станции (МКС). Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» приурочен к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Корпус ракеты украсили соответствующей символикой — логотипом годовщины, а также изображением георгиевской ленты и орденов Отечественной войны.