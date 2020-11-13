Первый спутник РФ для оценки климата Арктики запустят в феврале 2021 года

https://static.news.ru/photo/6457e834-2614-11eb-a147-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС

Запуск первого космического аппарата «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в Арктическом регионе запланирован на конец февраля 2021 года, сообщил источник в российской ракетно-космической отрасли.

Ранее запуск спутника был отложен из-за необходимости провести ряд дополнительных проверок, передаёт РИА Новости.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и первым спутником «Арктика-М» с космодрома Байконур намечается на 28 февраля, — приводит агентство слова инсайдера.

Аппараты «Арктика» будут заниматься мониторингом окружающей среды и климата в регионе. Запуск второго спутника намечен на 2023 год, ещё трёх — на 2024 и 2025 годы, после чего их должны заменить пять спутников «Арктика-МП».

После вывода на орбиту двух аппаратов Гидрометцентр будет непрерывно получать информацию о состоянии атмосферы на полюсах Земли, что позволит учёным иметь новые данные, необходимые для изучения феномена глобального изменения климата.

Технологическая оснащённость спутников аналогична геостационарным метеорологическим аппаратам серии «Электро-Л». Так как разместятся спутники на высокоэллиптической орбите, они смогут собирать данные о состоянии полярных областей планеты, недоступных для мониторинга с «Электро-Л».

Как писал NEWS.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минприроды, Минвостокразвития, Минэкономразвития, Минфину и Минэнерго подготовить предложения по налоговому стимулированию геолого-разведочных работ в Арктике.