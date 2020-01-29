https://static.news.ru/photo/1a0376d2-429d-11ea-88d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: ESA / ATG medialab

В пресс-службе Европейского космического агентства (ЕКА) сообщили, что обсерватория CHEOPS успешно открыла крышку телескопа и получила первые снимки и научные данные.

Теперь мы можем наблюдать за теми звездами, на изучение которых нацелен наш проект, — цитирует ТАСС слова руководителя проекта CHEOPS Никола Рандо.

Телескоп CHEOPS предназначен для изучения крупных планет у других звёзд. С его помощью специалисты надеются собрать больше информации о малоизученных экзопланетах.

Ранее NEWS.ru писал, что стоимость создания космического телескопа «Спектр-М» составит около 20 млрд рублей вместо 11, как предполагалось. Заместитель председателя совета РАН по космосу академик Лев Зелёный уточнил, что эта сумма не включает в себя затраты на запуск телескопа на орбиту и приём научной информации впоследствии.