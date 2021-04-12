Новые карты Луны для передвижения космонавтов создадут в России

https://static.news.ru/photo/053f7870-9b8b-11eb-a8c6-96000091f725_660.jpg Фото: z03/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новые детальные карты участков Луны появятся в России. Они будут предназначены для российских космонавтов, которые работают на поверхности естественного спутника Земли.

Руководитель Лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК Ирина Карачевцева рассказала, что эти карты также необходимы для работы научного оборудования. По её словам, для подготовки к полёту нужны специальные тренажёры с очень детальными снимками. Космонавты должны будут привыкнуть к особенностям лунной поверхности, чтобы лучше ориентироваться при высадке, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель российского сегмента МКС Владимир Соловьёв рассказал о разработке эскизных проектов сверхтяжёлых ракет, с помощью которых станут возможны дальние космические полёты, в том числе к Марсу. По его словам, создание таких ракет является затратным делом, поэтому Роскосмос планирует реализовать этот проект вместе с другими странами.

Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что этап эскизного проектирования ракеты-носителя сверхтяжёлого класса «Амур» закончится в сентябре. Она должна будет полететь к Луне. Стоимость пусковой услуги планируется снизить за счёт многоразового применения ступени.

Как писал NEWS.ru, Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в создании лунной станции. Она будет представлять комплекс экспериментально-исследовательских средств, предназначенных для наблюдений, фундаментальных экспериментов и проверки технологий. Станцию можно будет использовать как беспилотном режиме, так и с перспективой присутствия человека на Луне.