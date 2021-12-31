NASA предупредило о двух опасных астероидах, летящих к Земле

NASA сообщила о приближении к Земле двух потенциально опасных астероидах. Это небесные тела 2013 YD48 и 7482 YD48, сообщает The Sun.

Первый астероид размером с Биг-Бен, а второй вдвое больше Эмпайр-стейт-билдинг.

По данным космического агентства, 2013 YD48 в ширину 104 метра, он пройдёт мимо Земли на расстоянии 5,6 миллиона километров. Другой астероид, 1994 PC1, пролетит мимо Земли на расстоянии 0,013 астрономической единицы, что является по данным Центра изучения околоземных объектов NASA близким подходом.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) запустило в космос зонд DART, который в октябре 2022 года должен достигнуть и врезаться в небольшой астероид Диморфос на скорости примерно 6,6 км/с.

Ранее член экспертной группы по космическим угрозам Совета РАН по космосу Сергей Нароенков заявил, что небольшие метеороиды сгорают в атмосфере достаточно часто, но в большинстве случаев люди этого не замечают. Он подчеркнул, что такие явления происходят по несколько раз в день.