NASA представило основные принципы соглашения об освоении Луны

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) разработало основные принципы, на которых будет строиться международное соглашение об освоении Луны. К нему США планируют подключить ряд государств-партнёров.

Сегодня для меня большая честь объявить о «Соглашениях Артемиды», которые устанавливают общее видение и набор принципов для всех международных партнёров, которые присоединяются к возвращению человека на Луну, — написал в Twitter директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Big News! The #Artemis generation is going to the Moon to stay. Iâm excited to announce that we have selected 3 U.S. companies to develop human landers that will land astronauts on the Moon: @BlueOrigin , @Dynetics & @SpaceX . https://t.co/mF6OzFqJJC pic.twitter.com/nuMQlDIyGS — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 30, 2020

Основные принципы предлагаемого американцами соглашения представлены на сайте NASA. В их числе — идея создания зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство» при добыче ресурсов на Луне.

Как писал NEWS.ru, Белый дом работает над проектом международного договора о добыче ископаемых на Луне. К соглашению могут быть привлечены некоторые страны, но среди них не будет России. Соглашением под названием Artemis Accords предусмотрено создание «зон безопасности» вокруг будущих лунных баз, чтобы обезопасить их от конкурентов. Добытчики ресурсов на Луне получат право стать их собственниками. Предложение подписать соглашение может быть сделано ряду стран Евросоюза, ОАЭ, Канаде и Японии.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил эти планы по освоению Луны с вторжением США в Ирак и Афганистан.