NASA опубликовало фото радуги на Марсе

Фотография этого земного явления, совершенно не свойственного Красной планете, породило у пользователей множество гипотез. В NASA решили прояснить ситуацию и объяснили появление радуги оптическим эффектом.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW