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NASA опубликовало фото радуги на Марсе

17:43, 11 апреля 2021
Фото: NASAPersevere/twitter.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором на фоне марсианского неба виднеется радуга.

Фотография этого земного явления, совершенно не свойственного Красной планете, породило у пользователей множество гипотез. В NASA решили прояснить ситуацию и объяснили появление радуги оптическим эффектом.

Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, её здесь быть не может. Радуга возникает из-за света, отражённого от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга — вспышка от линзы,написали сотрудники агентства в Twitter.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Perseverance проехал по поверхности Марса впервые после посадки. Как рассказал заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг, 4 марта планетоход осуществил свою первую поездку по Марсу. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 метра. Также были проведены испытания манипулятора с научными приборами и инструмента для бурения грунта и забора его образцов.

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