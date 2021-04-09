NASA опубликовало фото радуги на Марсе

https://static.news.ru/photo/48a181e6-9ad5-11eb-ab49-96000091f725_660.jpg Фото: NASAPersevere/twitter.com

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором на фоне марсианского неба виднеется радуга.

Фотография этого земного явления, совершенно не свойственного Красной планете, породило у пользователей множество гипотез. В NASA решили прояснить ситуацию и объяснили появление радуги оптическим эффектом.

Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, её здесь быть не может. Радуга возникает из-за света, отражённого от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга — вспышка от линзы, — написали сотрудники агентства в Twitter.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and itâs too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) April 6, 2021

Ранее NEWS.ru сообщал, что Perseverance проехал по поверхности Марса впервые после посадки. Как рассказал заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг, 4 марта планетоход осуществил свою первую поездку по Марсу. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 метра. Также были проведены испытания манипулятора с научными приборами и инструмента для бурения грунта и забора его образцов.