NASA опубликовало фото радуги на Марсе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, сделанный марсоходом Perservance, на котором на фоне марсианского неба виднеется радуга.
Фотография этого земного явления, совершенно не свойственного Красной планете, породило у пользователей множество гипотез. В NASA решили прояснить ситуацию и объяснили появление радуги оптическим эффектом.
Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет, её здесь быть не может. Радуга возникает из-за света, отражённого от капель воды. Однако здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для того, чтоб она была жидкой. Эта дуга — вспышка от линзы, — написали сотрудники агентства в Twitter.
Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and itâs too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW
Ранее NEWS.ru сообщал, что Perseverance проехал по поверхности Марса впервые после посадки. Как рассказал заместитель менеджера проекта Perseverance Роберт Хогг, 4 марта планетоход осуществил свою первую поездку по Марсу. В общей сложности аппарат проехал около 6,5 метра. Также были проведены испытания манипулятора с научными приборами и инструмента для бурения грунта и забора его образцов.