https://static.news.ru/photo/6c3a35ea-be53-11e9-a27d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Овчаров/РИА Новости

Подготовка поисково-спасательной группы Центрального военного округа проходит в Челябинской области.

Спасатели отрабатывают прыжки с высоты 1500 метров на поверхность воды и эвакуацию капсулы на сушу при помощи машин-амфибий «Синяя птица», передаёт РИА Новости .

В подготовке участвуют около 100 военных спасателей и 20 единиц техники. Тренировки будут проводиться до 16 августа.

Ранее News.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео о подготовке робота «Фёдора» к полёту в космос на МКС. Ролик сопровождается песней авторства самого Рогозина.