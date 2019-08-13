Фото: Александр Овчаров/РИА Новости

Подготовка поисково-спасательной группы Центрального военного округа проходит в Челябинской области.

Спасатели отрабатывают прыжки с высоты 1500 метров на поверхность воды и эвакуацию капсулы на сушу при помощи машин-амфибий «Синяя птица», передаёт РИА Новости.

В подготовке участвуют около 100 военных спасателей и 20 единиц техники. Тренировки будут проводиться до 16 августа.

Ранее News.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео о подготовке робота «Фёдора» к полёту в космос на МКС. Ролик сопровождается песней авторства самого Рогозина.

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