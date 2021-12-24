На Байконуре на стартовый стол установили ракету «Союз»

На стартовый стол Байконура произведена доставка ракеты «Союз-2.1б», которая 27 декабря должна вывести на орбиту спутники связи OneWeb, сообщает пресс-служба Роскосмоса. Старт ракеты-носителя с космодрома запланирован на 16:10. Ракета доставит на околоземную орбиту 36 спутников связи британской компании.

На стартовый стол площадки № 31 была установлена ракета «Союз-2.1б». На её борту находится разгонный блок «Фрегат» и космические аппараты OneWeb, — добавили в Роскосмосе.

Специалисты приступили к работам по графику первого стартового дня и проверяют готовность систем и оборудования ракеты.

Спутники OneWeb будут выведены на орбиту для обеспечения покрытия высокоскоростным Интернетом. После завершения миссии общее количество данных аппаратов достигнет 394.

Последний запуск ракеты «Союз-2» был произведён 8 декабря с несколькими туристами из Японии на борту. Экипаж проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне», исполняемую на японском языке, а Роскосмос вёл трансляцию запуска пилотируемого корабля.

Ранее на разгонном блоке ракеты-носителя «Протон-М», который должен стартовать с Байконура 12 декабря, выявили ещё одно замечание. В связи с этим ракету перевезли в монтажный комплекс, а старт был перенесён на резервную дату 13 декабря. После чего корабль с разгонным блоком «Бриз-М» успешно стартовал и вывел на орбиту аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Они должны были работать в интересах государственного предприятия «Космическая связь» для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи.