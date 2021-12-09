Названа причина очередного переноса пуска ракеты «Протон-М»

На разгонном блоке ракеты-носителя «Протон-М», который должен стартовать с Байконура 12 декабря, выявили ещё одно замечание. В связи с этим ракета будет перевезена в монтажный комплекс, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Telegram-канале. Пуск переносился уже несколько раз.

На разгонном блоке выявили ещё одно замечание. Рисковать не будем, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе. Уйдем с пуском на резервную дату, о которой сообщим дополнительно, — написал он.

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» должна была вывести на орбиту аппараты «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7». Они должны были работать в интересах государственного предприятия «Космическая связь» для предоставления услуг телерадиовещания, телефонии, передачи данных и создания сетей связи.

Ранее запуск спутников был отменён шестого декабря из-за замечаний технического руководства к разгонному блоку «Бриз-М». До этого пуск переносили с ноября на декабрь из-за небольшой технической проблемы в одном из аппаратов.

Последний раз «Протон-М» стартовал с космодрома Байконур с многоцелевым лабораторным модулем для Международной космической станции «Наука» в июле. 17-й модуль стал одним из самых больших на всей МКС.

Накануне ракета Falcon 9 с астрофизической лабораторией NASA на борту стартовала с мыса Канаверал. Одна из функций обсерватории IXPE, находящейся на борту корабля — отслеживание источников рентгеновских лучей.