Роскосмос запустил трансляцию старта корабля «Союз МС-20» с туристами

Российская госкорпорация «Роскосмос» запустила в социальной сети «ВКонтакте» прямую трансляцию подготовки к старту ракеты-носителя «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту корабль «Союз МС-20» с космонавтом Александром Мисуркиным и японскими космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Ёдзо Хирано. Пуск запланирован на 10:38 мск с площадки № 31 космодрома Байконур.

В видео показаны моменты тренировок участников полёта, фрагменты интервью, в котором они рассказывают о подготовке к нему, своих впечатлениях и ожиданиях.

Ракета-носитель уже заправлена топливом, нанесены логотипы организаций, которые готовят её к пуску, а также эмблема, посвящённая 60-летию полёта Юрия Гагарина. Кроме того, на ней присутствует личный знак Юсаку Маэзавы «MZ», говорится в Telegram-канале госкорпорации.

Японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник Ёдзо Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз» прилетят на МКС. На борт станции они должны ступить 8 декабря в 16:41 по Москве. На Землю туристы вернутся 20 декабря.

Ранее сообщалось, что космических туристов проводили на стартовую площадку под традиционную песню «Трава у дома». На этот раз она прозвучала на японском языке.