Туристов-японцев отправили на МКС с Байконура под «Траву у дома»

Космических туристов из Японии, а также космонавта Александра Мисуркина, которые отправятся к МКС проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне» на японском. Экипаж корабля «Союз МС-20» покинул гостиницу «Космонавт» и направился к стартовой площадке. Об этом сообщает РИА Новости.

Японцы Юсаку Маэдзава и Ёдзо Хирано станут первыми за 12 лет туристами, которые на корабле «Союз» прилетят на МКС. Старт корабля намечен на 10.38 по московскому времени на ракете «Союз-2.1а». Стыковка с МКС ожидается в 16:41 по Москве. Экипаж вернётся на землю 20 декабря.

Ранее в Telegram-канале главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина появилась фотография «двусторонней» ракеты-носителя «Союз». Снимок был сделан на стартовом столе космодрома Куру во французской Гвиане. На нём запечатлена российская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» со спутниками Galileo, отражающаяся на влажной поверхности пусковой площадки.

Известно, что новые технические средства для пилотируемой космонавтики будут разработаны в России на рубеже 2026–2027 годов. Они будут определены в рамках проектирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС).