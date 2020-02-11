https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Российский космический корабль «Союз МС-16» может отправиться на орбиту Земли 9 апреля 2020 года. РФ представят Николай Тихонов и Андрей Бабкин.

Во время экспедиции они займутся экспериментами с биопринтером. С его устройством они уже познакомились во время «земного» этапа подготовки к полёту, передаёт официальный сайт Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

Биопринтеры работают по принципу аддитивного, то есть послойного производства. В космосе, в условиях микрогравитации, возможно применение принципиально нового подхода — формативного производства тканевых конструктов и органоидов, — говорится в сообщении.

Накануне глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что бюджет госкорпорации на порядок ниже, чем у NASA. Этот разрыв может стать ещё заметнее, если власти США одобрят проект бюджета на 2021 год. По словам чиновника, в нём предусмотрено крупнейшее за последние десятилетия увеличение финансирование NASA. В случае одобрения проекта, бюджет американского управления по аэронавтике возрастёт на 12% с $22.6 до $25.2 млрд.

Как ранее писал NEWS.ru, глава NASA Джим Брайденстайн особо отметил, что запланировано выделение средств на разработку посадочного модуля. Это позволит реализовать программу по высадке астронавтов на Луну.