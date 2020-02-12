https://static.news.ru/photo/ea852996-4d8c-11ea-9470-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл совещание, посвящённое формированию орбитальной группировки, строительству космодрома Восточный и ситуации в госкорпорации «Роскосмос».

Как сообщает «Интерфакс», в совещании, среди прочих, приняли участие вице-премьер Юрий Борисов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Участники не раскрыли деталей беседы. Медведев отметил, что обсуждение связанных с космосом вопросов продолжится «на площадке Совета безопасности».

Ранее глава Роскосмоса посетовал на разницу в размерах финансирования госкорпорации и NASA, передавал NEWS.ru. Рогозин напомнил, что в проекте бюджета США на 2021 год предусмотренное крупнейшее за десятилетия увеличение размера субсидий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства.