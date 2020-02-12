Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл совещание, посвящённое формированию орбитальной группировки, строительству космодрома Восточный и ситуации в госкорпорации «Роскосмос».
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Ранее глава Роскосмоса посетовал на разницу в размерах финансирования госкорпорации и NASA, передавал NEWS.ru. Рогозин напомнил, что в проекте бюджета США на 2021 год предусмотренное крупнейшее за десятилетия увеличение размера субсидий Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства.
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